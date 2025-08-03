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Ігор Тимченко прокоментував дебют клубу в найвищому дивізіоні України.

Асистент головного тренера Полтави Володимира Сисенка Ігор Тимченко поділився своїми враженнями від виїзного матчу проти львівського Руху в першому турі УПЛ-2025/26.

Рух — Полтава 2:1 Відео голів та огляд матчу 01.08.2025

"Малиново-золоті" дебютували в найвищому дивізіоні України й могли одразу ж набрати перший заліковий бал, але втримати нічию на стадіоні Україна їм не вдалося.

"Для нас це історичний день. Наша команда дебютувала в УПЛ. Шкода, це сталося без нашого головного тренера Володимира Сисенка. Ми чекаємо на його повернення, адже те, що ми нині команда УПЛ, — першочергово його заслуга. Щодо гри з Рухом, то вона була непростою. Ми знали, що це хороша команда, хоч під час літньої паузи її покинуло чимало гравців. Але це молода, швидка, амбітна команда. Ми налаштовувалися на важку гру, такою вона і виявилася. Вважаю, перші 10-15 хвилин ми вливалися в гру. Потім її вирівняли. За змістом мені імпонує перший тайм. У другому таймі вилучення зламало гру. Грати вдесятьох стало важко. Я вітаю Рух із перемогою, їм вдалося забити вирішальний гол. А ми будемо працювати і рухатися вперед. У мене щодо підходу футболістів до гри претензій нема. Звичайно, є помилки, їх треба виправляти, але ставленням до гри я задоволений.

У складі команди чимало гравців, які пройшли з нами першу лігу, а є й ті, хто з нами ще з аматорського рівня. Для них це був хвилюючий дебют. Футболісти, які до нас прийшли нещодавно, думаю, мають підсилити команду. Хтось із них швидше інтегрується у команду, комусь потрібен час, щоб звикнути до наших вимог. Вважаю, наші новачки — це хороші футболісти, які клубові допоможуть. І не можна відкидати наші проблеми з травмованими, нині їх аж четверо. Додався до лазарету після сьогоднішньої гри Максим Марусич. Коли хлопці відновляться, у нас покращиться варіативність складу.

Гравцям потрібно звикнути до рівня УПЛ. Звичайно, присутнє хвилювання, адже порівняно з Першою лігою — це зовсім інший рівень. Я говорю не лише про рівень футболу, а й про рівень організації всього навколо матчу. Ми грали багато контрольних ігор з командами Прем'єр-ліги раніше і розуміли, що можемо з ними змагатися. Але сьогодні гра так склалася... Ми не здобули очки. Вважаю, десь удача відвернулася від нас. Ну і вилучення... Граючи в рівних складах, переконаний, ми б могли на щось розраховувати.

Погоджуюся, що граючи в меншості, футболісти сіли занизько. Але гравці, розуміючи, що залишилося не так багато часу, намагалися зберегти рахунок, який був. Мабуть, у цьому ми теж помилилися. Але це треба проаналізувати, розібрати і зробити висновок", — цитує Тимченка офіційний сайт Полтави.

Наступної п'ятниці, 8 серпня, "малиново-золоті" прийматимуть рівненський Верес у другому турі чемпіонату України.