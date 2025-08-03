Україна

Керівник клубу запевняє, що знайде час для тренувань і обов’язково вийде на поле у вищій лізі.

Президент Кудрівки Роман Солодаренко підтвердив, що планує зіграти у матчі Української Прем’єр-ліги в якості гравця. Керівник клубу, який також внесений до заявки на сезон, поділився своїми амбіціями в інтерв’ю.

"Так, я тримаю себе у формі. Проте зараз не вистачає часу для повноцінних тренувань з командою, але я точно знайду його і точно дебютую у вищій лізі. Сподіваюсь допомогти своїй команді, — заявив Солодаренко.

Солодаренку наразі 41 рік.

Раніше стало відомо, що Кудрівка орендувала двох гравців Шахтаря.