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Наставник "левів" поділився своїми думками після гри з Поліссям.

Головний тренер львівських Карпат Владислав Лупашко прокоментував поразку своєї команди у стартовому турі УПЛ проти житомирського Полісся (0:2).

"Ми мали свої можливості, мали відкривати рахунок у цьому матчі. Але у деяких гравців була помітна нервозність. Думаю, що для Полісся участь у кваліфікації до Ліги конференцій є перевагою. Вони відчули цей ритм та почали втягуватися в сезон набагато раніше. Вони були трохи розкутішими. Ми мали свої моменти і повинні були їх використовувати. За кількістю створених моментів сьогодні ми були на одному рівні.

Були спірні рішення арбітра. Умовно кажучи, у моменті з Краснопіром у динаміці здалось, що був пенальті. Не знаю, як було насправді. Але це було рішення гравця, потрібно було закінчувати епізод без втручання рефері. Також був фол проти Іґора Невеса в центрі поля. Вважаю, що це була жовта картка… Дуже багато питають про єврокубки, багато питатимуть у майбутньому. Тому хочеться поставити всі крапки. Нам важливий стиль, у якому ми здобуватимемо результат. Фокусуватись виключно на результаті не потрібно. Ми фокусуємось на роботі. Ми не будемо кидатись гучними фразами та лозунгами.

Суперник зробив певну ротацію. Гравці, які вийшли з перших хвилин, не поступаються в класі тим, хто залишився на лаві запасних. Наш фізичний стан не є на рівні з Поліссям. Вони почали збори раніше та швидше почали грати офіційні матчі. Вони потрібні, щоб увійти в сезон та набратись кондицій. Вони були трохи кращими.

У моєму розумінні не дуже добре фокусуватись на цілі сезону. Якщо ми поставимо собі ціль, то після таких матчів складатиметься враження, що ми від неї віддаляємось. Я вірю в інші речі: в нашу роботу та тренувальний процес. Результат нас наздожене. Минулого сезону за два тури до кінця чемпіонату всі захоплювались нашою командою, а після останнього туру казали, що всі погані. Так не повинно бути. Оцінка має бути цілісною. Ми всі маємо амбіції і прагнемо перемагати такі команди як Полісся. Ми намагаємось робити це на трансферному ринку та на тренувальних майданчиках. Але суперник має дуже сильні кадри.

Надмірне бажання має бути. Ми граємо перед власними вболівальниками і повинні показувати характер. Мені навпаки здалось, що десь не вистачило агресії. Було багато бажання, але ми сильно поступались у мікродуелях. Десь далась в знаки знервованість і це було на руку супернику. У всьому має бути баланс. Думаю, певною мірою ви маєте рацію.

Назар Домчак провів дуже гарну роботу на зборах та дослухався до слів тренерів воротарів. Він сильно змінився у ставленні до тренувального процесу, тому він сьогодні дебютував. В нас були сумніви. Вибір був непростий. Його робив я, адже розумів про потенційний тиск на тренерів воротарів. Потрібно було обирати і вирішив, що Домчак – це воротар, який має майбутнє у Карпатах.

Як ви оцінюєте ситуацію з травмованими гравцями? Сич вже починав бігову роботу, але у нього виникла післяопераційна проблема. Тому термін відновлення збільшиться. Квасниця має повернутись до основної групи за два тижні. Так, ми маємо проблемні позиції, тому ми у пошуку та намагаємось працювати у цьому напрямку", — наводить слова Лупашка прес-служба клубу.

На Football.ua доступний для перегляду відеоогляд матчу Карпати – Полісся.