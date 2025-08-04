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Наставник "пивоварів" поділився своїми думками після гри з Металістом 1925.

Головний тренер Оболоні Олександр Антоненко прокоментував нічийний результат у стартовому турі УПЛ проти Металіста 1925 (0:0).

"Емоції позитивні, ми здобули результат. Я вважаю, що емоції повинні бути в нас позитивні.

Насамперед хочу подякувати експертам, хочу подякувати Младену, дуже приємно. Ми готувалися, ми переглядали ігри. Коли відбулося жеребкування, почали цілеспрямовано готуватися до гри з Металістом 1925. Підсилилися вони – звичайно, це їхня робота, їхній клуб так вважає. Я вважаю, що ті гравці, які в нас є, те, що ми просили, те, що ми бачили в грі Металіста 1925 – ми працювали над цим, і, здається, в нас вийшло.

Виступ новачків? Хочу привітати нашого 17-річного гравця Артема Чорного. Мені здається, це один з наймолодших гравців в УПЛ. Він дуже добре себе проявив на зборах. Щодо інших – Чех, Кулаковський, Семенов вийшов на заміну, Шевченко – це гравці, які погодилися з нами співпрацювати. Теж їм дякую за дебют, думаю, що вони теж будуть задоволені цим.

Я працював з тренерами, які, як ви кажете, були головними. Я дуже багато навчаюся, дуже багато в них для себе взяв. Ми відпрацьовуємо свою стратегію разом з нашим тренерським штабом, з Денисом Геннадійовичем Шапошніковим, Ковпаком Олександром Олександровичем, Миколою Юрійовичем Михайловим, тренером з фізпідготовки Максим Покотилюком. Ми працюємо в унісон просто. Для мене це дуже багато значить – як для людини насамперед, не як для тренера.

Я завжди приїжджав у Житомир, як до себе додому, тому що виріс у Коростені Житомирської області, дуже багато грав у Житомирі на юнацькому рівні в місцевому СДЮШОР. Мені імпонує Житомир, що він так розвивається. Це місто не може бути нефутбольним", — сказав Антоненко в ефірі УПЛ ТБ.

На Football.ua доступний для перегляду відеоогляд матчу Металіст 1925 — Оболонь.