Україна

Футболіст пішов із життя у віці 25 років.

Сьогодні, 6 серпня, перестало битися серце вінгера луганської Зорі Володимира Білоцерковця.

Причини смерті 25-річного українця не повідомляються.

"Футбольний клуб Зоря висловлює щирі співчуття близьким і родичам гравця. Ми всі запам’ятаємо його як професіонала, добру та чуйну людину. Терпіння та сил родині Володимира Білоцерковця", — сказано у заяві клубу.

Білоцерковець виступав за Зорю із січня цього року. За луганський клуб він провів 11 матчів та віддав один асист.

До цього Володимир захищав кольори запорізького Металурга та Інгульця. На його рахунку 105 матчів, п'ять голів та десять гольових передач.