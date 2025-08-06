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Головний тренер Шахтаря висловився щодо стану здоров'я бразильського виконавця.

Керманич Шахтаря Арда Туран прокоментував інформацію стосовно травми лівого вінгера Кевіна, передає офіційний сайт "гірників".

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Спеціаліст зазначив, що 22-річний бразилець є дуже важливим гравцем, на повернення якого всі чекають із нетерпінням.

"Кевін дуже важливий для нас, я це знаю, але для мене всі мої гравці є дуже важливими. Вони однакові за рівнем своєї значущості. Утім Кевін — особливий гравець для наших рішень в атаці. Я люблю його, як брата, не лише як футболіста. Якщо його немає з нами, це сумно, але ми з нетерпінням чекаємо на його повернення. Це станеться доволі швидко, але головне, щоб він був готовий. Після того, як він буде готовий, ми зможемо про нього говорити. Адже я не знаю точної інформації, лікарі знають краще за мене. Це дуже важливо для нас. Справді важливо. Побачимо. Ми зараз думаємо лише про завтрашній матч. І Кевін теж думає про цю гру, хоча йому це непросто", — додав Туран.

Нагадаємо, завтра, 7 серпня, Шахтар проведе свій перший, виїзний матч третього раунду кваліфікації Ліги Європи-2025/26 проти Панатінаїкоса. Початок заплановано на 21:00 за київським часом.

Раніше головний тренер донецького клубу поділився своїми очікуваннями від майбутнього протистояння.