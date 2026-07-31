Україна

До вашої уваги інформація щодо повномасштабного російського вторгнення в Україну за підсумками 30 липня 2026 року.

Місцеві жителі на місці російського удару у Львові, 30 липня 2026 року, Роман Балук для Львівської міської ради

Місцеві жителі на місці російського удару у Львові, 30 липня 2026 року, Роман Балук для Львівської міської ради

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ОРІЄНТОВНІ ВТРАТИ ВОРОГА

Завершилася 1618 доба героїчного протистояння Українського народуосійському повномасштабному воєнному вторгненню.

ГОЛОВНІ НОВИНИ

- Війська рф атакували Україну у ніч проти 30 липня 358 засобами повітряного нападу — це 74 ракети та 284 БпЛА різних типів. Основним напрямком удару були Київщина та Львівщина. Також атаковано Дніпропетровщину, Сумщину, Вінниччину, Полтавщину, Миколаївщину, Івано-Франківщину.

"Особливість масованої атаки — одночасне застосування засобів повітряного нападу різних типів із різних напрямків, застосування великої кількості балістики та крилатих ракет", — повідомили в ПС.

- У ніч проти 30 липня внаслідок російської атаки в селищі Радушне біля Кривого Рогу загинула багатодітна родина — щонайменше шестеро людей. Президент Володимир Зеленський підтвердив, що будинок, попередньо, атакували північнокорейською ракетою.

- У понад 100 територіальних центрах комплектування та соціальної підтримки різних рівнів у більшості регіонів України тривають слідчі дії. Державне бюро розслідувань оголосило про масштабну спецоперацію "Чесний призов", яку проводять спільно з Генштабом.

- 225 окремий штурмовий полк звинуватили в погрозах розстрілами й відкритті вогню по побратимах, утриманні військових між штурмами в умовах "як у тюрмі" та практиці жорстоких "покарань" бійців.

- Спецпосланці президента США Стів Віткофф та Джаред Кушнер можуть уперше відвідати Київ під час заходів до 35-ї річниці незалежності України.

Підбірка: hromadske

ІНФОРМАЦІЯ ГЕНШТАБУ ЗСУ ЩОДО СИТУАЦІЇ НА ФРОНТІ (22:00)



Від початку доби агресор 67 разів атакував позиції Сил оборони.

Тривають артилерійські обстріли прикордонних районів. Сьогодні на Сумщині постраждали населені пункти Кореньок, Нескучне, Товстодубове, Нововасилівка, Безсалівка, Бачівськ, Волфине, Потапівка, Яструбщина. Також ворог завдав авіаційних ударів по населеним пунктах Суми та Кружок.

На Північно-Слобожанському і Курському напрямках ворог здійснив 36 обстрілів населених пунктів та позицій наших військ.

На Південно-Слобожанському напрямку загарбники вісім разів намагалися прорвати оборону у районах населених пунктів Западне, Копанки та в бік населених пунктів Радьківка й Хатнє. Три боєзіткнення тривають.

На Куп’янському напрямку ворог наступальних дій не проводив.

На Лиманському напрямку українські воїни відбивали шість спроб загарбників просунутися в бік населених пунктів Ставки, Лиман, Дробишеве, Озерне та в районах населених пунктів Греківка, Новоселівка. Два боєзіткнення досі тривають.

На Слов’янському напрямку Сили оборони відбивали 13 ворожих атак у районах населених пунктів Закітне, Крива Лука, Різниківка та в бік Рай-Олександрівки й Миколаївки. Чотири боєзіткнення досі тривають.

На Краматорському напрямку наступальних дій противника не зафіксовано.

На Костянтинівському напрямку наші захисники відбивали 13 атак у районах населених пунктів Костянтинівка, Іллінівка, Торецьке, Софіївка та у бік Вільного. Два боєзіткнення триває.

На Покровському напрямку з початку доби окупанти 16 разів намагалися потіснити наших воїнів із займаних позицій у районах населених пунктів Новоолександрівка, Котлине, Удачне, Новомиколаївка та в бік населених пунктів Білицьке, Шевченко, Мирне, Муравка, Новопавлівка. Два боєзіткнення досі триває.

На Олександрівському напрямку ворог двічі атакував позиції наших захисників в напрямку Калинівського та в районі Першотравневого.

На Гуляйпільському напрямку Сили оборони відбивали шість ворожих атак в бік населених пунктів Воздвижівка, Косівцеве, Цвіткове та Чарівне.

На Оріхівському напрямку наші захисники відбивають одну спробу противника просунутися вперед у районі Білогір’я.

На Придніпровському напрямку ворог наступальних дій не проводив.

На інших напрямках суттєвих змін в обстановці наразі не відбувається. Спроб ворога просуватися не зафіксовано.

Українські війська виснажують ворога вздовж усієї лінії бойового зіткнення та в тилу.

ЗВЕРНЕННЯ ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ ВОЛОДИМИРА ЗЕЛЕНСЬКОГО

Говорили сьогодні з Прем’єр-міністром Сергієм Корецьким і міністром інфраструктури Миколою Калашником. Готуємо на початок наступного тижня РНБО по реалізації в регіонах планів стійкості. Багато в областях, на жаль, не зроблено. Кожен регіон повинен надолужити.

Друге: детально обговорили виклики на залізниці через російські удари, загалом логістику, також виклики в Одесі через постійний російський терор. Є речі, які треба зробити – поки це непублічно, – щоб додати спроможностей нашій логістиці.

І третє: доручив залучити більше сил для робіт у прифронтових та прикордонних громадах – саме захисних робіт – на дорогах, обʼєктах інфраструктури. Дякую Прем’єр-міністру за дуже ґрунтовний підхід до цього. Потрібні результати. Дякую всім, хто на захисті України та життя! Вічна пам’ять усім нашим людям, які загинули від російської війни. Слава Україні!

Віримо в ЗСУ та допомагаємо їм! Разом Ми — сила! Слава Україні!