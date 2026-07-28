Інше

До вашої уваги інформація щодо повномасштабного російського вторгнення в Україну за підсумками 27 липня 2026 року.

Завершилася 1615 доба героїчного протистояння Українського народу

р

осійському повномасштабному воєнному вторгненню.

ОРІЄНТОВНІ ВТРАТИ ВОРОГА

ГОЛОВНІ НОВИНИ

Українські військові уразили нафтову інфраструктуру у Ростовській та Ярославській областях, а також в Удмуртії.

У Києві поліція затримала журналіста hromadske Євгенія Шульгата. Поліціянти зупинили таксі, в якому він їхав, і надягнули на нього кайданки. Як заявили у поліції, журналіст нібито не пройшов ВЛК у встановленому порядку, тому його доставили до одного з районних ТЦК.

Суд обрав організатору виставки зброї на Київщині запобіжний захід у вигляді тримання під вартою на 60 діб.

У Держетнополітики дали Почаївській лаврі 30 днів на те, щоб розірвати зв’язки з РПЦ.

Прем’єр-міністр Великої Британії під час зустрічі із Зеленським оголосив про надання технологій РЕБ для захисту українських безпілотників.

Підбірка: hromadske

ІНФОРМАЦІЯ ГЕНШТАБУ ЗСУ ЩОДО СИТУАЦІЇ НА ФРОНТІ (22:00)

Загалом від початку цієї доби відбулося 180 бойових зіткнень. Агресор завдав одного ракетного удару, застосував дві ракети, здійснив 54 авіаційні удари із застосуванням 164 керовані авіаційні бомби, залучив для ударів 6222 дрони-камікадзе та здійснив 2272 обстріли позицій наших військ та населених пунктів.

На Північно-Слобожанському та Курському напрямках від початку доби ворог здійснив 66 обстрілів позицій наших військ і населених пунктів, зокрема два — із застосуванням реактивних систем залпового вогню.

Упродовж доби на Південно-Слобожанському напрямку противник шість разів штурмував позиції наших підрозділів в бік населених пунктів Козача Лопань, Петро-Іванівка, Анискине, Івашкине, Симинівка.

На Купʼянському напрямку відбулося три атаки ворога в бік Богуславки, Купʼянська та Петропавлівки.

Дванадцять спроб загарбників просунутися відбивали на Лиманському напрямку в бік Дробишевого, Озерного, Ставок, Лиману та в районі Новоселівки.

На Слов'янському напрямку Сили оборони успішно зупинили 19 спроб загарбників йти вперед у районах населених пунктів Крива Лука, Закітне, Різниківка та в бік Рай-Олександрівки й Пискунівки.

На Краматорському напрямку російські загарбники здійснили три атаки в напрямку Малинівки та в районі Привілля.

На Костянтинівському напрямку Сили оборони відбивали 22 ворожі штурми у районах населених пунктів Костянтинівка, Іллінівка, Іванопілля та в бік Степанівки, Торецького, Вільного, Нового Шахового. Одне боєзіткнення досі триває.

Двадцять одну атаку здійснив ворог на Покровському напрямку. Окупанти намагалися просунутися у районах населених пунктів Котлине, Удачне, Новомиколаївка, Молодецьке та в бік населених пунктів Білицьке, Шевченко, Новий Донбас, Сергіївка.

За попередніми підрахунками, сьогодні тут ліквідовано 27 окупантів, 15 — поранено; знищено одну артилерійську систему, 25 укриттів особового складу, шість одиниць автомобільної та дві одиниці спеціальної техніки. Пошкоджено 12 артилерійських систем, чотири одиниці автомобільної техніки та 131 укриття особового складу противника.Знищено або подавлено 296 безпілотних літальних апаратів різних типів.

На Олександрівському напрямку ворог двічі атакував у бік Олександрограда та в районі Солодкого.

На Гуляйпільському напрямку Сили оборони відбивали 10 ворожих атак в бік населених пунктів Воздвижівка, Косівцеве, Староукраїнка, Цвіткове й Чарівне. Одне боєзіткнення досі триває.

На Оріхівському та Придніпровському напрямках ворог наступальних дій не проводив.

На інших напрямках суттєвих змін в обстановці не відбулося.

ЗВЕРНЕННЯ ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ ВОЛОДИМИРА ЗЕЛЕНСЬКОГО

Прибув до Великої Британії. У плані – зустрічі з Прем’єр-міністром Енді Бернемом, також із нашими воїнами, які зараз перебувають у Британії та, зокрема, брали участь у навчаннях Sea Breeze.

За роки повномасштабної війни ми побудували найміцніші відносини за всю історію співпраці між Україною та Великою Британією. Ключовий пріоритет – ППО, безпека на морі та спільні оборонні виробництва, наша співпраця, яка посилює обидві країни.

Цінуємо, що завжди можемо розраховувати на принципові рішення, лідерство й підтримку Британії. Працюватимемо й надалі, щоб іще більше зміцнювати наше партнерство та посилювати безпеку наших держав.

Віримо в ЗСУ та допомагаємо їм! Разом Ми — сила! Слава Україні!