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Підбірка: hromadske
ІНФОРМАЦІЯ ГЕНШТАБУ ЗСУ ЩОДО СИТУАЦІЇ НА ФРОНТІ (22:00)
Загалом від початку цієї доби відбулося 226 бойових зіткнень.
Агресор здійснив 59 авіаційних ударів із застосуванням 190 керованих авіаційних бомб, залучив для ударів 6125 дронів-камікадзе та здійснив 2047 обстрілів позицій наших військ та населених пунктів.
На Північно-Слобожанському та Курському напрямках від початку доби ворог здійснив 54 обстріли позицій наших військ і населених пунктів, зокрема один — із застосуванням реактивної системи залпового вогню.
Упродовж доби на Південно-Слобожанському напрямку противник 16 разів штурмував позиції наших підрозділів у районах населених пунктів Стариця, Лиман та в бік населених пунктів Чайківка, Козача Лопань, Ізбицьке, Анискине, Амбарне, Западне.
На Куп’янському напрямку сьогодні ворог здійснив два штурми позицій Сил оборони у районі Петропавлівки та у бік Шийківки. Одне боєзіткнення досі триває.
Вісім спроб загарбників просунутися відбивали на Лиманському напрямку в бік Дробишевого, Лиману, Озерного та в районах Новоселівки й Новомихайлівки. Одне боєзіткнення триває.
На Слов’янському напрямку Сили оборони успішно зупинили 19 спроб загарбників йти вперед у районах населених пунктів Крива Лука, Закітне, Різниківка та в бік Рай-Олександрівки й Пискунівки.
На Краматорському напрямку російські загарбники здійснили чотири атаки у районах населених пунктів Привілля, Никифорівка та в бік Малинівки.
На Костянтинівському напрямку Сили оборони відбивали 27 ворожих штурмів у районах населених пунктів Костянтинівка, Іллінівка та в бік Степанівки. Три боєзіткнення досі тривають.
Двадцять дев’ять атак здійснив ворог на Покровському напрямку. Окупанти намагалися просунутися у районах населених пунктів Василівка, Котлине, Удачне, Новомиколаївка, Молодецьке, Новоолександрівка та в бік населених пунктів Торецьке, Новопавлівка, Кучерів Яр, Вільне, Світле, Шевченко, Матяшеве, Новий Донбас, Новогришине. Два боєзіткнення досі тривають.
За попередніми підрахунками, сьогодні тут ліквідовано 32 окупантів, 9 — поранено; знищено 27 укриттів особового складу, одиницю спеціальної техніки та склад ПММ. Пошкоджено шість артилерійських систем, одиницю автомобільної техніки, одиницю спеціальної техніки, три пункти управління БпЛА та 161 укриття особового складу противника. Знищено або подавлено 296 безпілотних літальних апаратів різних типів.
На Олександрівському напрямку наступальних дій противника не зафіксовано.
На Гуляйпільському напрямку Сили оборони відбивали 13 ворожих атак в бік населених пунктів Косівцеве, Воздвижівка, Староукраїнка, Цвіткове, Чарівне, Новоселівка та у районі Залізничного. Два боєзіткнення досі тривають.
На Оріхівському напрямку наші захисники відбивали чотири спроби противника просунутися вперед у районах Степового, Щербаків, Плавнів та у бік Павлівки.
На Придніпровському напрямку ворог наступальних дій не проводив.
На інших напрямках суттєвих змін в обстановці не відбулося.
ЗВЕРНЕННЯ ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ ВОЛОДИМИРА ЗЕЛЕНСЬКОГО
Хороша зустріч із Президентом Трампом в Овальному кабінеті. Дякую за все, що ми робимо разом, щоб захистити життя українців і досягти миру. Передусім висловив Президенту Трампу наші співчуття у зв’язку зі смертю Ліндсі Грема. Він був справжнім другом України.
Обговорили з Президентом ліцензії на виробництво перехоплювачів для «петріотів» та деякі інші ідеї, які можуть допомогти. Також говорили про дипломатію – важливо активізувати дипломатичний процес. Наші команди узгодять деталі їх подальшої комунікації. Вдячний Сполученим Штатам за міцну підтримку.
Щороку цими днями ми в Україні вшановуємо пам’ять наших людей, убитих у російському полоні. У ніч із 28 на 29 липня росіяни вбили наших людей в Оленівці – жорстоко, підло, абсолютно цинічно. Загинули більше 50 українських військовополонених, понад 100 були поранені. І це один із тих злочинів війни, який демонструє, якою є Росія насправді. Це держава, яка зневажає життя на 100 відсотків, абсолютне зло, яке не може втриматися, щоб не вбивати.
Ми завжди повинні пам’ятати, з ким маємо справу. Маємо повернути з російського полону всіх наших людей – військових і цивільних. Важливо, що Україна не одна в цьому прагненні, і наші друзі у світі допомагають нам із посередництвом. За час повномасштабної війни нам уже вдалося повернути 9613 людей із російського полону. Пам’ятаємо про кожного, хто ще залишається в неволі.
Не забудемо жодного злочину проти наших людей. Вічна пам’ять усім, хто загинув через російське зло. Вічна вдячність кожному, хто допомагає звільняти наших людей і захищати життя.
Зустрівся з командою оборонної компанії Lockheed Martin – одного з найсильніших підприємств у Сполучених Штатах, із яким ми вже давно співпрацюємо. Саме Lockheed Martin виробляє ATACMS, HIMARS, F-16 та ракети для систем Patriot.
Сьогодні ми обговорили ще більший розвиток нашої співпраці – спільне виробництво та обмін технологіями. Україні є чим поділитися з тими, хто допомагає нам захищати життя. Говорили про наші спільні можливості щодо Patriot'ів та інших систем. Наші команди вже працюють над конкретними рішеннями, щоб якнайшвидше перейти до спільного виробництва та збільшити наші можливості в захисті життів. Дякую за підтримку та всю допомогу!
Віримо в ЗСУ та допомагаємо їм! Разом Ми — сила! Слава Україні!