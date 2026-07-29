ЗВЕРНЕННЯ ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ ВОЛОДИМИРА ЗЕЛЕНСЬКОГО

Хороша зустріч із Президентом Трампом в Овальному кабінеті. Дякую за все, що ми робимо разом, щоб захистити життя українців і досягти миру. Передусім висловив Президенту Трампу наші співчуття у зв’язку зі смертю Ліндсі Грема. Він був справжнім другом України.



Обговорили з Президентом ліцензії на виробництво перехоплювачів для «петріотів» та деякі інші ідеї, які можуть допомогти. Також говорили про дипломатію – важливо активізувати дипломатичний процес. Наші команди узгодять деталі їх подальшої комунікації. Вдячний Сполученим Штатам за міцну підтримку.

Щороку цими днями ми в Україні вшановуємо пам’ять наших людей, убитих у російському полоні. У ніч із 28 на 29 липня росіяни вбили наших людей в Оленівці – жорстоко, підло, абсолютно цинічно. Загинули більше 50 українських військовополонених, понад 100 були поранені. І це один із тих злочинів війни, який демонструє, якою є Росія насправді. Це держава, яка зневажає життя на 100 відсотків, абсолютне зло, яке не може втриматися, щоб не вбивати.



Ми завжди повинні пам’ятати, з ким маємо справу. Маємо повернути з російського полону всіх наших людей – військових і цивільних. Важливо, що Україна не одна в цьому прагненні, і наші друзі у світі допомагають нам із посередництвом. За час повномасштабної війни нам уже вдалося повернути 9613 людей із російського полону. Пам’ятаємо про кожного, хто ще залишається в неволі.



Не забудемо жодного злочину проти наших людей. Вічна пам’ять усім, хто загинув через російське зло. Вічна вдячність кожному, хто допомагає звільняти наших людей і захищати життя.

Зустрівся з командою оборонної компанії Lockheed Martin – одного з найсильніших підприємств у Сполучених Штатах, із яким ми вже давно співпрацюємо. Саме Lockheed Martin виробляє ATACMS, HIMARS, F-16 та ракети для систем Patriot.

Сьогодні ми обговорили ще більший розвиток нашої співпраці – спільне виробництво та обмін технологіями. Україні є чим поділитися з тими, хто допомагає нам захищати життя. Говорили про наші спільні можливості щодо Patriot'ів та інших систем. Наші команди вже працюють над конкретними рішеннями, щоб якнайшвидше перейти до спільного виробництва та збільшити наші можливості в захисті життів. Дякую за підтримку та всю допомогу!

Віримо в ЗСУ та допомагаємо їм! Разом Ми — сила! Слава Україні!