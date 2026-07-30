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До вашої уваги інформація щодо повномасштабного російського вторгнення в Україну за підсумками 29 липня 2026 року.

Завершилася 1617 доба героїчного протистояння Українського народу

р

осійському повномасштабному воєнному вторгненню.

ОРІЄНТОВНІ ВТРАТИ ВОРОГА

ГОЛОВНІ НОВИНИ

Т рамп заявив, що його зустріч із Зеленським пройшла дуже добре. Зеленський же розповів, що звернувся до Трампа з проханням надати Києву екстрений зимовий пакет ракет-перехоплювачів для Patriot.

У Подільському районному ТЦК та СП Києва чоловік під час проходження ВЛК поранив лікарку ножем. Жінка померла.

Зеленський зустрівся з прем’єром Польщі Туском вперше після розпалу конфлікту через підрозділ імені Героїв УПА.

Зустріч відбулася в Любліні. Під час неї високопосадовці обговорили історичні питання та оборонну співпрацю.

У ЗСУ розпочали перевірку комплектування військових частин і справедливості розподілу людей.

Українські військові вночі уразили Рязанський НПЗ та НПЗ Лукойл-Пермнафтооргсинтез, що за понад 1500 кілометрів від України — у Пермі.

Підбірка: hromadske

ІНФОРМАЦІЯ ГЕНШТАБУ ЗСУ ЩОДО СИТУАЦІЇ НА ФРОНТІ (22:00)

Загалом від початку цієї доби відбулося 191 бойове зіткнення. Противник завдав одного ракетного удару із застосуванням двох ракет, здійснив 60 авіаційних ударів, скинув 196 керованих авіабомб. Крім того, залучив для ураження 5566 дронів-камікадзе та здійснив 1973 обстріли населених пунктів і позицій наших військ.

На Північно-Слобожанському та Курському напрямках наступальних дій ворога не зафіксовано. Водночас противник завдав одного авіаційного удару із застосуванням двох керованих авіабомб та здійснив 48 обстрілів позицій наших військ і населених пунктів, зокрема чотири — із застосуванням реактивних систем залпового вогню.

Упродовж доби на Південно-Слобожанському напрямку противник 11 разів штурмував позиції наших підрозділів біля Лиману, Волохівки, Стариці, Ізбицького та Хатнього. Два боєзіткнення тривають дотепер.

На Купʼянському напрямку сьогодні ворог здійснив пʼять штурмів позицій Сил оборони в напрямку населених пунктів Ківшарівка, Шийківка та Купʼянськ-Вузловий. Два боєзіткнення тривають.

Тринадцять спроб загарбників просунутися зафіксовано на Лиманському напрямку в районах Дробишевого, Діброви, Нового Миру, Новоселівки, Лиману та Озерного; ще одне боєзіткнення триває.

На Слов'янському напрямку Сили оборони успішно зупинили 16 спроб загарбників іти вперед поблизу Закітного, Кривої Луки, Пискунівки, Миколаївки, Рай-Олександрівки та Різниківки. Один ворожий штурм зафіксовано на Краматорському напрямку в районі населеного пункту Тихонівка.

На Костянтинівському напрямку Сили оборони відбили 20 ворожих штурмів поблизу Русиного Яру, Костянтинівки, Іллінівки, Олександро-Шультиного, Іванопілля та Новоселівки; ще чотири боєзіткнення тривають.

Усього 20 атак здійснив ворог на Покровському напрямку. Окупанти намагалися просунутися в районах населених пунктів Новопавлівка, Софіївка, Вільне, Нове Шахове, Родинське, Шевченко, Матяшеве, Мирне, Василівка, Котлине, Удачне та Молодецьке. Одне боєзіткнення триває.

За попередніми підрахунками, сьогодні тут ліквідовано 34 окупантів та 18 — поранено; знищено одну одиницю спеціальної техніки та один пункт управління безпілотними літальними апаратами ворога. Пошкоджено один танк, сім артилерійських систем та пʼять одиниць автомобільної техніки противника. Знищено або подавлено 240 безпілотних літальних апаратів різних типів.

Одну атаку окупантів відбили наші захисники на Олександрівському напрямку в районі Січневого.

Одинадцять атак окупантів зафіксовано на Гуляйпільському напрямку в райо

нах населених пунктів Криничне, Воздвижівка, Косівцеве, Добропілля, Гірке та Оленокостянтинівка. Пʼять атак тривають дотепер.

На Оріхівському напрямку наші захисники відбили одну атаку противника в районі Чарівного.

На Придніпровському напрямку штурмових дій противника не зафіксовано.

На інших напрямках суттєвих змін в обстановці не відбулося.

ЗВЕРНЕННЯ ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ ВОЛОДИМИРА ЗЕЛЕНСЬКОГО

Віддав шану покійному сенатору Ліндсі Грему на спеціальній меморіальній службі у Вашингтоні. Ми бачилися зовсім недавно, і дуже символічно, що останньою закордонною поїздкою сенатора Грема був візит до Києва. Ми говорили про важливі речі – подальшу підтримку України та посилення тиску на Росію.

Зараз ми бачимо, як ці зусилля стають реальністю. І я вважаю, що найкращий спосіб ушанувати його пам’ять – це досягти того, за що він боровся, зокрема щодо України. Ми повинні підтримати це прагнення і не дозволити Росії затягувати цю війну. Переконані, що Америка має всі необхідні інструменти. Президент Трамп має всі необхідні інструменти. Було б правильно працювати разом саме так. Дякую всім членам Конгресу та Сенату Сполучених Штатів за підтримку. І дякую, сенаторе Грем. Щиро вдячний, що Україна має таких друзів.

Дорогою з Вашингтона провів розмову з Президентом Макроном. Поінформував Емманюеля про деталі зустрічей в Білому домі й Сенаті США та перспективи, які є в дипломатії зараз. Треба використати кожен шанс, який може наблизити нас до миру, і ми скоординували наші можливі кроки. Дякую за готовність допомагати та докладати всіх необхідних зусиль.

Емманюель розповів про масштабні пожежі у Франції. Україна завжди готова допомогти тим, хто допомагає нам упродовж цих років нашої боротьби проти російської агресії. Запропонував Франції необхідну допомогу. Наші фахівці можуть долучитися до гасіння пожеж. Говорили також детально про підготовку до зими – постачання пакетів для ППО й енергетики, яких ми потребуємо. Франція буде працювати над пошуком рішень, щоб підтримати Україну. Дякую!

Провели зустріч із Премʼєр-міністром Дональдом Туском у Любліні. Обговорили багато двосторонніх питань, і серед них історичний діалог між нашими державами. Розповів про нашу дипломатичну роботу у Вашингтоні. Говорили також про оборонну співпрацю і пріоритетні питання для захисту наших міст і громад від жорстоких російських ударів. Антибалістика – це ключовий пріоритет. Безпека й захист України – це також безпека й захист Польщі.

Наша співпраця посилює і наш регіон, і всю Європу. Окремо обговорили безпекові виклики, які є, на жаль, і для наших людей: важливо, щоб українці, які через війну залишили дім і знайшли прихисток у Польщі, почувалися в безпеці. Дякую.

Говорив із Прем’єр-міністром Норвегії. Дякую, Йонасе, за незмінну підтримку й готовність працювати разом. Поінформував про те, як усе пройшло в нас у Вашингтоні. Хороші були зустрічі, є дипломатичний прогрес. Дуже розраховуємо, щоб були практичні результати, і захист від балістики – це перший пріоритет, щоденна потреба. Ракети для «петріотів» і наші спільні виробництва – це те, що рятує життя людей. Важливо, щоб був цей антибалістичний позитив з Америкою.

Обговорили також можливості підштовхнути Росію до дипломатії. Ризики теж обговорили – передусім те, що може бути зимою. Вдячний Норвегії за готовність підтримати нашу енергетичну стійкість, посилення України перед цією зимою. Узгодили й графік зустрічей. Дякую!

Була доповідь командувача Повітряних Сил ЗСУ Анатолія Кривоножка. Росіяни кілька діб тому підготувалися до масованого удару, і саме цієї ночі є висока вірогідність, що удар буде здійснено. Важливо, щоб наші партнери повністю розуміли, що відбувається і що від їхньої готовності чи неготовності допомагати ракетами для ППО прямо залежить захист життів людей.

Передусім це стосується Сполучених Штатів і тих партнерів, які мають ракети для «петріотів» і можуть ними підтримати наш захист. Кожен із партнерів знає, що необхідно, і точно розуміє наслідки зволікання. Будь ласка, в усіх регіонах України зважайте сьогодні на сигнали повітряної тривоги та бережіть себе.

Віримо в ЗСУ та допомагаємо їм! Разом Ми — сила! Слава Україні!