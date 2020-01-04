Украина: Первая лига

Центрбек присоединился к одесскому клубу.

Защитник Горняка-Спорт Виктор Лиховидько перешел в Черноморец, сообщает официальный сайт одесского клуба.

Детали контракта украинского центрбека с "моряками" остаются неизвестными.

Лиховидько выступал в составе Горняка-Спорт с марта 2019 года, перейдя из Сум. В текущем розыгрыше Первой лиги 27-летний игрок провел 13 поединков, отличившись одним голом и тремя ассистами.

Ранее сообщалось, что Черноморец подписал голкипера Балкан Алексея Паламарчука.

После первой половины сезона Черноморец занимает 10-е место в турнирной таблице Первой лиги, отставая от лидирующего Руха на 17 очков.

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