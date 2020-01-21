Харьковчане решили прекратить сотрудничество с двумя футболистами.
ФЕДАК И ПРЯДУН, ФОТО ФК МЕТАЛЛИСТ 1925
21 января 2020, 00:31
Владислав Федак и Максим Прядун покинули Металлист 1925, сообщает официальный сайт харьковчан.
Первый выступал на позиции голкипера, но в этом сезоне на поле так и не появлялся. Прядун же сыграл семь матчей, отметившись ассистом.
Ранее Металлист 1925 подписал контракт с защитником Сергеем Ченбаем.
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