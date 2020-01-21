Украина: Первая лига

Харьковчане решили прекратить сотрудничество с двумя футболистами.

Владислав Федак и Максим Прядун покинули Металлист 1925, сообщает официальный сайт харьковчан.

Первый выступал на позиции голкипера, но в этом сезоне на поле так и не появлялся. Прядун же сыграл семь матчей, отметившись ассистом.

Ранее Металлист 1925 подписал контракт с защитником Сергеем Ченбаем.

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