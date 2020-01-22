Украина: Первая лига

Опытный хорватский полузащитник перешел в команду из Петрово.

Младен Бартулович подписал контракт с Ингульцом, сообщает официальный сайт клуба из Кировоградской области. 33-летний футболист на правах свободного агента присоединился к одному из лидеров Первой лиги Украины.

О переговорах с полузащитником рассказал президент Ингульца Александр Поворознюк: "Я обещал, что без контракта с Бартуловичем домой не вернусь. Поэтому хочу сообщить – свое обещание я сдержал, отныне Младен является полноправным членом нашей команды. Не скажу, что наши переговоры были легкими — возможно, самыми сложными за все время существования клуба. Однако мы сумели договориться, найти решение, которое устроило бы обе стороны".

Последним клубом хорвата была луцкая Волынь, за которую футболист выступал с 2018 года. Бартулович почти беспрерывно играет в Украине с 2006 года – полузащитник защищал цвета Днепра, Кривбасса, киевского Арсенала, Карпат и Ворсклы. В нынешнем сезоне Первой лиги хавбек провел 18 матчей, в которых забил три гола.