Кременчугский клуб подписал контракт с тренером.
Виктор Прокопиненко, ФК Кремень
04 февраля 2020, 08:12
Виктор Прокопиненко назначен на должность главного тренера Кремня на постоянной основе, сообщает официальный сайт клуба.
Детали контракта наставника с кременчугским клубом остаются неизвестными.
Прокопиненко времено работал во главе Кремня с сентября прошлого года, сменив на этом посту Игоря Столовицкого. После выхода команды из зимней паузы руководство клуба решило утвердить тренера на постоянной основе.
Ранее сообщалось, что Кремень расстался с четырьмя игроками и спортивным директором.
На данный момент Кремень занимает 13-е место в турнирной таблице, набрав 16 очков после 19 туров.
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