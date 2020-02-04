Украина: Первая лига

Кременчугский клуб подписал контракт с тренером.

Виктор Прокопиненко назначен на должность главного тренера Кремня на постоянной основе, сообщает официальный сайт клуба.

Детали контракта наставника с кременчугским клубом остаются неизвестными.

Прокопиненко времено работал во главе Кремня с сентября прошлого года, сменив на этом посту Игоря Столовицкого. После выхода команды из зимней паузы руководство клуба решило утвердить тренера на постоянной основе.

Ранее сообщалось, что Кремень расстался с четырьмя игроками и спортивным директором.

На данный момент Кремень занимает 13-е место в турнирной таблице, набрав 16 очков после 19 туров.

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