Украина: Первая лига

Львовяне готовятся к тяжелой второй части чемпионата Первой лиги.

Львовский Рух — зимний чемпион Первой лиги Украины. Во время перерыва команда произвела ротацию тренеров. На место Леонида Кучука пришел Юрий Бакалов, который в апреле прошлого года покинул ФК Львов.

Бакалов отметил, что перед командой поставлена амбициозная задача выхода в Премьер-лигу.

"Перед Рухом стоит глобальная задача повыситься в классе. Понимаю, что гораздо сложнее приходить в команду, которая находится на вершине турнирной таблицы. Я это чувствую, ведь очень большая ответственность. Конечно, несколько легче, когда ты возглавляешь команду-середняка. Но ничего, я не боюсь вызовов. Готов к повышенному вниманию со стороны прессы и специалистов. Понимаю, что будет непросто, но пока в этой ситуации вижу больше плюсов чем минусов", — говорит Бакалов.

Также тренер отметил, не исключено, что команду пополнят новые игроки до закрытия трансферного окна.

"Разговаривали с Григорием Козловским и пришли к выводу, что нам нужны новые игроки, чтобы повысить конкуренцию. Договорились, что большого количества новичков не будет. Каждого потенциального новичка тщательно изучаем, а потом уже принимаем коллегиальное решение. Не исключаю, что у нас еще появятся новички, но их будет не много. Повторюсь, нас интересует не количество игроков, а качество", — приводит слова специалиста официальный сайт ПФЛ.

Недавно Рух провел спарринг против Прикарпатья, в котором одержал победу.