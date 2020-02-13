25-летний полузащитник уже выступал за львовский клуб в 2016 году.
Святослав Козловский, ФК Рух
13 февраля 2020, 18:35
Рух, выступающий в Первой лиге, подписал полузащитника Святослава Козловского, сообщает официальный сайт львовского клуба.
Контракт 25-летнего хавбека с новой командой рассчитан на полтора года. Футболист будет выступать под девятым номером.
Стоит отметить, Козловский уже защищал цвета Руха в 2016 году. Тогда клуб выступал во Второй лиге.
Примечательно, что Святослав Козловский не играл в официальных матчах уже два года, однако, по словам самого футболиста, он продолжал тренироваться.
Напомним, ранее главный тренер Руха Юрий Бакалов подтвердил, что Немчанинов и Никитюк покинули клуб.
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