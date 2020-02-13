Украина: Первая лига

25-летний полузащитник уже выступал за львовский клуб в 2016 году.

Рух, выступающий в Первой лиге, подписал полузащитника Святослава Козловского, сообщает официальный сайт львовского клуба.

Контракт 25-летнего хавбека с новой командой рассчитан на полтора года. Футболист будет выступать под девятым номером.

Стоит отметить, Козловский уже защищал цвета Руха в 2016 году. Тогда клуб выступал во Второй лиге.

Примечательно, что Святослав Козловский не играл в официальных матчах уже два года, однако, по словам самого футболиста, он продолжал тренироваться.

Напомним, ранее главный тренер Руха Юрий Бакалов подтвердил, что Немчанинов и Никитюк покинули клуб.

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