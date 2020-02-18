Украина: Первая лига

Похоже, во второй части сезона болельщики увидят совершенно новую команду в Кременчуге.

В спарринге с Александрией U-19 Кремень задействовал сразу 19 игроков на просмотре и еще трех футболистов, которые находятся на контракт. Об этом сообщил официальный сайт клуба.

Протокол матча на сайте Кремня выглядит незатейливо:

Кремень – Александрия U-19 1:2

Кремень: Влад Закорский и 10 ИНП, во втором тайме вышли: Иван Куць, Иван Янаков и 9 ИНП.

Руководит командой Сергей Свистун, занявший эту должность в третий раз. До этого в течение семи дней в роли главного тренера клуба пребывал Владимер Прокопиненко.

В Первой лиге Кремень занимает 13-е место с 16 очками после 19 туров.