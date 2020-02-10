Украинский специалист вновь возглавил клуб из Кременчуга.
Сергей Свистун, ФК Кремень
10 февраля 2020, 20:20
Футбольный клуб Кремень, выступающий в Первой лиге Украины, объявил о назначении нового главного тренера.
Им стал украинский специалист Сергей Свистун, который возглавил команду из Кременчуга в третий раз в своей тренерской карьере.
Стоит отметить, что до этого Свистун являлся помощником бывшего главного тренера Виктора Прокопиненко, который решил покинуть клуб по собственному желанию.
В данный момент Кремень занимает 13-е место в турнирной таблице Первой лиги, набрав 16 очков в 19 поединках.
Ранее сообщалось, что кременчугский клуб расстался с четырьмя игроками и спортивным директором.