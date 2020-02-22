Клуб из Первой лиги усилился форвардом.
Станислав Василенко, ФК Оболонь Бровар
22 февраля 2020, 10:03
Нападающий Станислав Василенко перешел в Оболонь-Бровар, сообщает официальный сайт украинского клуба.
Форвард подписал годичный контракт с "пивоварами". Последним клубом 18-летнего игрока была Александрия.
Также нападающий выступал в составе Олимпика и АРЗ.
Ранее сообщалось, что Оболонь Бровар подписала экс-вратаря португальского Идеала Дмитрия Фастова.
На данный момент Оболонь Бровар занимает 5-ю строчку в турнирной таблице Первой лиги, набрав 37 очков после 19 туров.
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