Украина: Первая лига

Клуб из Первой лиги усилился форвардом.

Нападающий Станислав Василенко перешел в Оболонь-Бровар, сообщает официальный сайт украинского клуба.

Форвард подписал годичный контракт с "пивоварами". Последним клубом 18-летнего игрока была Александрия.

Также нападающий выступал в составе Олимпика и АРЗ.

Ранее сообщалось, что Оболонь Бровар подписала экс-вратаря португальского Идеала Дмитрия Фастова.

На данный момент Оболонь Бровар занимает 5-ю строчку в турнирной таблице Первой лиги, набрав 37 очков после 19 туров.

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