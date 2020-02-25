Украина: Первая лига

Ряды клуба из Ивано-Франковска пополнили еще двое новичков.

Очередными новичками Прикарпатья стали двое защитников – 18-летний Андрей Васылив и 19-летний Владимир Коржак, сообщил официальный сайт клуба. Оба футболиста – воспитанники местного футбола.

Коржак на взрослом уровне играл за Нику-Вовчинец в чемпионате Ивано-Франковской области, а Васылив играл за юниорскую команду Прикарпатья.

Ранее ряды клуба пополнили защитник Николай Сикач и хавбек Назарий Воробчак, а также полузащитники Андрей Вацеба и Олег Павлюк.

Прикарпатье идет на 11-м месте в Первой лиге после 19 туров, отставая на два очка от Черноморца.