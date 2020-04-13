Украина: Первая лига

Главный тренер ФК Балканы Андрей Пархоменко рассказал о том, как команда тренируется в условиях карантина.

По мнению Андрея Пархоменко, если футболисты поддерживают себя в тонусе, то команде для безболезненного входа в сезон хватит двух недель.

"Мне впервые пришлось встретиться с такой форс-мажорной ситуацией, но надо на все смотреть позитивно, – цитирует главного тренера Балкан официальный сайт ПФЛ. – Во-первых, не стоит падать духом, во-вторых — это отличная возможность усовершенствовать свои разум и душу, в-третьих, надо держать себя в тонусе. Чтобы нормально войти в сезон, каждый должен делать все от него зависящее, чтобы не потерять свой уровень, и тогда двух недель вполне хватит на подготовку к первому матчу".

"Сейчас мы проводим онлайн-тренировки, курс которых разработал мой ассистент Дмитрий Пархоменко, в них входят упражнения на силу, координацию и интенсивность. Что касается игровых связей, наработанных на сборах, то их восстановлением займемся уже тогда, когда выйдем на футбольное поле. Не думаю, что ребята все забудут".

"Мы вполне способны подготовится к мощному старту в весенней части чемпионата, а предстоящий интенсивный график игр нас не пугает, поскольку на сборах мы работали в очень интенсивном режиме и вполне справлялись. У нас сформировался состав из 23-х игроков, каждый из которых может выйти на поле".

После осенней части первенства Первой лиги Балканы занимают 14-е место, оторвавшись от зоны вылета на 3 очка. Первый матч весенней части команда должна была провести 22 марта против Черкащины.

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