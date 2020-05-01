Украина: Первая лига

Футболист заявил, что немногие клубы горят желанием возобновлять игры.

Игрок и спортивный директор Миная Михаил Кополовец поделился своим мнением о возможной доигровке сезона в Первой лиге.

"Это очень большие трудности для всех. Никакая из команд не имеет особого желания доигрывать этот чемпионат. Мы, футболисты, конечно, хотим вернуться к игре. Ведь два месяца дома — без матчей, тренировок. Но здесь дело не только в позиции клуба. Но технически доиграть будет сложно. Без болельщиков очень хочется играть? Нет. Поэтому, на мой взгляд, этот чемпионат технически в рамки можно впихнуть, но его уровень будет ниже нуля".

"А еще играть два дня на третий, выезды... это ведь не только я говорю. То же говорят многие тренеры: Одесса, Николаев выступал. Нет никакой возможности играть этот чемпионат. Впихнуть можно, и мы согласимся с любым решением, но играть будет трудно", — рассказал Кополовец в интервью телеканалу Футбол.

Ранее спортдир и игрок Миная также поведал, что их клуб пока не готов к УПЛ.

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