Украина

Президент Ингульца — об изменениях формата украинского первенства.

Президент Ингульца Александр Поворознюк высказал свое мнение в вопросе расширения УПЛ до 14 команд, заявив, что Шахтер выступает против такой идеи.

"Вы же понимаете, кто этого хочет – Шахтер. А почему? Потому что на сегодняшний день его все устраивает: 12 команд, карманный чемпионат, единого пула не будет, потому что шесть на шесть. Сейчас в УПЛ заходят три команды. А кто претенденты? Рух, Волынь, Ингулец, Минай".

"Давайте подумаем, за кого они будут голосовать при выборе канала для единого пула – за ТК Футбол или "плюсы"? Вот поэтому они все трясутся. Среди них нет шахтеровских доноров. Были бы доноры типа «Мариуполя», они были бы за 16 команд. Так они понимают, что все зависит от того, кто с кем договорится", — сказал Поворознюк Youtube-каналу Ингульца.

Ранее президент отреагировал на скандал вокруг его клуба и бывшим генеральным директором Зари Сергеем Рафаиловым.