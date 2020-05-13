Украина: Первая лига

Андрей Недяк в разговоре с Евгением Музыкой опроверг слухи о том, что клуб собирается сняться с турнира.

В СМИ появилась информация о том, что Кремень из Кременчуга не может найти средства для продолжения сезона и поэтому может сняться с Первой лиги. Football.ua обратился за комментарием к директору МФК Кремень Андрею Недяку. Он заверил, что о снятии клуба речи не было, а также добавил, что считает возобновление сезона нецелесообразным.

- Вы не могли бы прокомментировать слухи о том, что Кремень может сняться с Первой лиги?

- Мне интересно, кто это печатает? Не спросив у директора или руководителя клуба, писать такую чушь! Ну как можно? Вот вы, Football.ua, а то Ua-football. Вот не было же сложности им взять и позвонить, спросить. А писать это…

Деньги на доигрывание сезона у нас в бюджете есть. Как можно говорить о снятии команды, если еще не ясно, начнется чемпионат или нет? У нас этого в планах нет. Снимается команда, или нет, может решить только собственник клуба, а у нас это город, мэрия. В наши планы снятие пока не входило. Есть финансовые проблемы, но "снятие команды" – это звучит неправильно.

- Насколько серьезные эти проблемы?

- Думаю, сейчас не только у нас они есть. Даже тот же момент, что командам нужно пройти тесты на коронавирус, и затем после каждой игры сдавать – извините, но в общем это выйдет большая сумма, думаю, больше полумиллиона только на эти расходы. А она никак не вписывается ни в наш бюджет, ни в бюджет большинства клубов.

- Украинская ассоциация футбола не обещала помочь? Все-таки, они получили почти 5 млн евро (4,3 млн от УЕФА и 0,5 млн долларов от ФИФА) на борьбу с последствиями коронавируса.

- Вы знаете, клубы собирались онлайн для разговоров, но от УАФ пока не звучало желания помочь сделать эти тесты. На данный момент ни я, ни кто-либо из других клубов не слышали, что будет выделена какая-либо сумма для проведения тестов.

Пока мы об этом не думаем. Мы ждем, чтобы УАФ, а затем и Профессиональная футбольная лига приняли хотя бы решение, когда начнется чемпионат. В моем понятии, он не начнется, и это будет правильно.

- Почему вы так считаете?

- Я считаю, это уже не чемпионат. В моем понимании, есть два вопроса. Один – в Премьер-лиге, где нужно определить, кто будет участвовать в Лиге чемпионов, в еврокубках. Второй – в Первой лиге, решить, кто выйдет в УПЛ. А остальное все… Кто вылетает с Первой лиги, со Второй, кто входит – я не считаю, что это вопрос. Нужно садиться и вести диалог с ПФЛ, УАФ.

Сейчас все бросились думать, как закончить чемпионат – я его уже чемпионатом не называют – но никто не думает о том, как начать новый, полноценный и хороший чемпионат, кто в нем будет участвовать.

Сейчас "давайте быстрее закончим". Ну давайте. В июне-месяце начнут с перепугу – люди нетренированные. Когда зимой есть перерыв, то игроки тренируются на футбольных полях, тренируются в залах, играют в футбол. А здесь они два месяца бездействовали. То, что у них легкая атлетика была – где-то каждый пробежался от своего дома до дома девушки – не считаю, что это подготовка.

И сейчас начнется в аврале, в течение полутора месяцев нужно будет закончить чемпионат. Игры будут через три на четвертый день или как? У нас Премьер-лига – сыграют игру в чемпионате и, допустим, на Кубок или в еврокубках – и уже через две недели слышишь, что умирают, им тяжело, не хватает сил. А что же тогда говорить о Второй лиге, о Первой? Эти игры будут одна за одной, а сколько будет у людей травм? И как они потом подойдут к новому чемпионату?

Я говорю не с точки зрения, что Кремень сейчас находится в зоне вылета, а о футболе вообще, как было бы лучше. Чтобы футбол был дальше и был на хорошем уровне. Я уже озвучил два вопроса, которые нужно решить, а про остальное можно договориться и сохранить людям финансы.

Да и что это за футбол сейчас? Ну, начнется он. Через три тура скажут: "Извините, у нас вспышка коронавируса". И что, опять деньги ушли вникуда? А так люди подготовятся. Собрать их, допустим, в конце июня, определиться – дай Бог, чтобы все финансово дышали хорошо – кто готов играть, кто не готов.

Я сейчас говорю со стороны, а не потому, что Кремень в зоне вылета, введите в Первую лигу команды из Второй, кто претендует на повышение в классе – первое, второе, третье место. Пусть будет 20 команд. И вы, и я понимаем, что до конца года экономическое положение клубов будет еще хуже.

Эти 20 команд Первой лиги разделите по зонам, сделайте Центральную и Западную. Это было бы экономически выгодно. Пусть будет сезон экспериментальный, год пройдет, потом будет видно. Взять у нас, образно говоря, Кремень, Горняк-Спорт, Черкассы, Горняк Кривой Рог, из Сумской области здесь. Ну, съездили там в Херсон, образно говоря. Так, извините, затраты – можно было бы в день игры съездить.

Но для этого нужно садиться и думать всем вместе. А не так, как у нас, знаете: УПЛ смотрит в одну сторону, УАФ решает другой какой-то вопрос, а ПФЛ это как придаток ко всему. Я считаю так.

А о снятии мы пока не разговариваем. Пока клуб есть, на данный момент команда есть. А там уже руководство города будет решать. Мы не выходим пока [из карантина]. Я бы хотел, чтобы команда вышла, но это не один Кремень пока не вышел, есть еще ряд клубов, которые пока не вышли на тренировки, не прошли эти все тесты.

Зачем сейчас выпускать команду, если мы не знаем, будет чемпионат или нет? Вскоре будут приниматься решения Ассоциацией футбола о дальнейшем участии команд. Например, U-21, U-19, насколько мне известно, они уже играть не будут в этом сезоне. Честно, у меня замкнутый круг, я не могу о чем-то разговаривать, потому что даже не пойму, о чем. Мы не знаем, будет чемпионат или нет. Решения по Первой лиге и Второй еще не было.

Взять даже Вторую лигу на сегодняшний день, где есть Черновцы – город закрыт, о каком футболе может быть речь? Тернополь там, западная зона, тот же самый Херсон с Каховкой, Ивано-Франковск в Первой лиге…

Я бы закончил чемпионат. Кремень на 13-м месте – не важно, если станем 11-ми. Или Горняк-Спорт девятый, станет восьмой. Какая разница сейчас? Надо думать о том, чтобы мы футбол не потеряли потом. А наоборот, дать паузу и вести все время диалог, как начать новый, полноценный, хороший чемпионат со зрителями.

Для кого мы будем сейчас играть? Просто, чтобы закончить чемпионат? Кремень займет 12-е место или, там 11-е – ну толку? Людей на стадионе нет. Мы же играем для зрителей. Вот такое мнение.

Вот даже сегодня я читаю Поворознюка из Ингульца, Резниченко из Оболони, которые изначально были за полную доигровку чемпионата. Но теперь они сами понимают, что есть вопрос обмена командами между Первой лигой и УПЛ, а все остальное – это уже, как говорится, совершенно другие дела.

Евгений Музыка, Football.ua