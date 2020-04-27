Украина

Союз европейских футбольных ассоциаций выделил финансовую помощь всем 55 своим членам.

УЕФА выделила 236,5 млн евро, чтобы помочь своим 55 членам справиться со сложностями, вызванными коронавирусом, сообщил официальный сайт организации.

Каждая национальная ассоциация получит по 4,3 млн евро. В их числе – и Украинская ассоциация футбола. Средства будут выплачиваться в конце этого сезона и в следующем.

Деньги будут выделены основанным УЕФА фондом "Хет-трик". Обычно средства из него идут на развитие выбранных сфер футбола, но в данном случае УЕФА предоставил ассоциациям право самим выбирать, как именно распоряжаться этими деньгами в свете негативного влияния коронавируса на футбол на всех уровнях.

Также УАФ получит 500 тысяч долларов от ФИФА, которая помогает 211 своим членам бороться с последствиями пандемии.