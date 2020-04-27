Союз европейских футбольных ассоциаций выделил финансовую помощь всем 55 своим членам.
УЕФА
27 апреля 2020, 18:54
УЕФА выделила 236,5 млн евро, чтобы помочь своим 55 членам справиться со сложностями, вызванными коронавирусом, сообщил официальный сайт организации.
Каждая национальная ассоциация получит по 4,3 млн евро. В их числе – и Украинская ассоциация футбола. Средства будут выплачиваться в конце этого сезона и в следующем.
Деньги будут выделены основанным УЕФА фондом "Хет-трик". Обычно средства из него идут на развитие выбранных сфер футбола, но в данном случае УЕФА предоставил ассоциациям право самим выбирать, как именно распоряжаться этими деньгами в свете негативного влияния коронавируса на футбол на всех уровнях.
Также УАФ получит 500 тысяч долларов от ФИФА, которая помогает 211 своим членам бороться с последствиями пандемии.