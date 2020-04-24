Украина

Украинская ассоциация футбола и еще 210 членов организации получат финансовую помощь.

Ранее стало известно, что ФИФА выплатит 150 миллионов долларов ассоциациям для преодоления последствий COVID-19

Среди них и УАФ, которая является членом организации. Таким образом, в ближайшее время Украинская ассоциация футбола получит финансовую помощь для борьбы с кризисом.

Остальные платежи, которые должны будут выплатить в течение календарного года, придут значительно раньше.

Ранее сообщалось, что ФИФА прислала обращение в национальные ассоциации.

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