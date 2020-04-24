Украинская ассоциация футбола и еще 210 членов организации получат финансовую помощь.
Фото: УАФ
24 апреля 2020, 22:59
Ранее стало известно, что ФИФА выплатит 150 миллионов долларов ассоциациям для преодоления последствий COVID-19
Среди них и УАФ, которая является членом организации. Таким образом, в ближайшее время Украинская ассоциация футбола получит финансовую помощь для борьбы с кризисом.
Остальные платежи, которые должны будут выплатить в течение календарного года, придут значительно раньше.
Ранее сообщалось, что ФИФА прислала обращение в национальные ассоциации.
Желаете узнавать главные футбольные новости первыми? Подписывайтесь на наш канал в Telegram! Следить за нашим сайтом вы также можете в Facebook, Instagram и Twitter.