Украина: Первая лига

Наставник "желто-черных" поделился мыслями относительно продолжения сезона.

Главный тренер Руха Юрий Бакалов рассказал о возвращении команды к тренировкам и возможном продолжении сезона в Первой лиге.

"Нужно вывести команду на ту форму, с которой мы готовились к чемпионату. Нет конкретной даты, и это немного тяжело. Но есть тренировочная программа, которую мы разбили на семь дней. Будем ждать появления конкретной даты возобновления чемпионата, когда можно будет готовиться более существенно", – рассказал Бакалов в интервью телеканалу Футбол 1.

На данный момент Рух лидирует в турнирной таблице Первой лиги, опережая Волынь на один пункт.

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