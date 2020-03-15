Лидер Первой лиги вернулся во Львов.
Футболисты Руха, Фото: ФК Рух
15 марта 2020, 19:43
Футбольный клуб Рух, выступающий в Первой лиге, проводил тренировочный сбор в Турции перед стартом второй половины сезона.
В Белеке львовская команда должна была находиться еще два дня, однако из-за пандемии коронавируса подопечные Юрия Бакалова 15 марта досрочно вернулись в Украину, сообщает официальный сайт Руха.
Таким образом, лидер Первой лиги получит дополнительный выходной в понедельник, а уже 17 марта приступит в полноценным тренировкам.
Напомним, следующий поединок Руха в рамках Первой лиги запланирован на 22 марта. Соперником команды Бакалова станет Агробизнес, занимающий шестую строчку в турнирной таблице.
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