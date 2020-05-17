Украина: Первая лига

Команда из Петрово готова отстаивать свои права в суде.

Ингулец сделал заявление на официальном сайте, в котором настаивает на том, что сезон в Первой лиге должен бы доигран. В ином случае, клуб готов подать в суд.

"Футбольный клуб Ингулец последовательно отстаивает позицию: доигровка чемпионата – это единственно справедливый способ определения победителя и призеров текущего сезона 2019/20 гг. Всеукраинских соревнований по футболу среди команд клубов Профессиональной футбольной Лиги Украины.

К сожалению, все чаще раздаются призывы не доигрывать сезон, определив имена трех обладателей путевки в УПЛ посредством положения вещей в текущей турнирной таблице. В преддверии запланированного на 21-е мая заседания совета Лиги ПФЛ считаем необходимым прояснить нашу позицию.

Возможный вариант досрочного завершения сезона станет откровенным плевком в сторону тех собственников и инвесторов клубов ПФЛ, которые вкладывают в свои детища потом и кровью заработанные ресурсы. Незыблемость спортивного принципа ведения борьбы и определения сильнейшего на футбольном поле окажется в таком случае под большим сомнением.

Тотальная конкуренция в турнирной таблице первой лиги текущего сезона была (и верим, есть) настоящей визитной карточкой Профессиональной футбольной Лиги. Сразу восемь амбициозных футбольных клубов оспаривают три вакантные путевки в УПЛ, многие из которых выполнили весь необходимый перечень требований в рамках ежегодной Аттестации с прицелом на повышение в классе.

Кто более достоин выхода в элиту: Рух, Волынь, Ингулец? А может быть, Минай, Оболонь, Агробизнес, "Металлист 1925" или "Авангард"? Ответ на этот вопрос должна дать игра. Только в этом случае будет уместно говорить о соблюдении спортивного принципа, который для нашего клуба является основополагающим.

Хочешь мира – готовься к войне. Придерживаешься плана "А", всегда держи в уме и план "Б". Мы не питаем иллюзий относительно того, что мир идеален и не найдутся желающие воспользоваться сложившейся неординарной во всех смыслах ситуацией. Предвидя и такое развитие событий, не исключаем вариант поиска справедливости в высших профильных инстанциях, включая Спортивный суд в Лозанне.

Наши веские сомнения относительно изначально спорно выписанных, а далее – не очень корректно интерпретируемых ряда норм Статьи 8 действующего Регламента наверняка так и останутся с нами, ибо мы глубоко убеждены, что Директорат ПФЛ делает все от себя зависящее, дабы не нарушить хрупкий баланс и довести этот однозначно сложный, изматывающий сезон до логического завершения согласно ранее утвержденным, пусть и смещенным в сроках, графику и календарю".

Ингулец после 19 туров находится на третьей строчке турнирной таблицы, набрав 37 баллов.

Напомним, что Волынь, идущая на втором месте, хочет доиграть сезон и завершить все по спортивному критерию.