Украина: Первая лига

Играющий спортивный директор Миная Михаил Кополовец прояснил журналисту Football.ua Евгению Музыке точку зрения клуба на возможность продолжить сезон.

Михаил Кополовец опроверг информацию о том, что Минай отказывается доигрывать первенство Первой лиги, однако закарпатцы требуют, чтобы все технические вопросы были четко регламентированы.

– Нужно ли доигрывать сезон?

– Доигрывать, конечно, нужно, но пусть нам сначала объяснит кто-нибудь, как это будет осуществляться технически. Я считаю, что если доигрывать чемпионат, то это должны делать все команды. И мне кажется, что если будет по две игры в неделю, а ездить только автобусами, то это нереально.

– Необязательно ездить два раза в неделю, если есть время до августа, чтобы завершить чемпионат...

– Что ж, если по одной игре в неделю — то это возможно. Но мы хотим, чтобы нам показали "дорожную карту" – как все планируется организовать. Нам говорят, что мы должны проводить тестирование раз в две недели. Мы за тестирование заплатили 100 тысяч гривен, при этом никто нам не помогает, ни федерация, никто. А что делать, если выявится кто-то зараженный? Снимать команду с соревнований? А ее соперника, с которым она играла?

Вот вы, журналисты, пытаетесь найти какую-то "интригу", мол, Минай не хочет играть. Берете мои слова, и вырываете из контекста. Я еще раз скажу: Минай хочет доиграть сезон, но надо знать, как это сделать. Мы отправляемся на выезд, у нас едет 40 человек. Где их кормить, к примеру? Как заправлять автобус? Где проживать? Все это надо понимать.

Заболел у нас один человек, естественно, мы испугались, вдруг еще кто-то заразился. Слава Богу, больше никто не заболел. А вдруг уже после теста кто-то заразится? А в автобусе, как я говорил, едет 40 человек... Поэтому Минай не против доигрывать, но надо, чтобы все команды знали все технические моменты, чтобы были четкие правила, единые для всех, и все их соблюдали.

Ранее сообщалось, что у одного из игроков Миная обнаружили коронавирус, но тесты всех остальных были отрицательные.

После 19-ти туров Минай (37 очков) занимает третье место, отставая от лидера, Руха, на два очка, и опережая Ингулец, Оболонь-Бровар и Агробизнес по дополнительным показателям.