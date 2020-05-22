Украина: Первая лига

Львовяне выступают за полное соблюдение текущего регламента.

Спортивный директор львовского Руха Владимир Лапицкий эксклюзивно для Football.ua прокомментировал позицию клуба относительно вопроса о завершении сезона в Первой лиге.

"Позиция нашего клуба заключается в том, что мы хотим доиграть чемпионат до конца — все 11 туров. Мы были в числе шести клубов, которые проголосовали "за" доигровку. Наша команда готовится к возобновлению чемпионата, мы проводим тренировки, договорились о спаррингах с Динамо и Шахтером. Если бы мы не хотели доигрывать, наши игроки до сих пор были бы на карантине".

"У всех клубов сейчас есть несколько дней, дабы подумать и предложить свои варианты: какими способами доигрывать. Есть регламент, который нужно соблюдать. В регламенте нет такой позиции как плей-офф, мини-турниры. Есть исполком ПФЛ, который и будет говорит окончательное слово. Мы как клуб расстроены, потому что чувствовали со стороны футболистов желание и силы доиграть чемпионат".

Также функционер отметил, что Рух является приверженцем спортивного принципа, а не кулуарных баталий.

"Мы не хотим выходить в УПЛ таким образом, когда чемпионат закончен досрочно и мы именно в этот момент оказались на первом месте. Мы хотим все доказать по спортивному принципу, так как у нас есть для этого возможности. С другой стороны я понимаю, что, к сожалению, не у всех клубов есть возможности доиграть этот сезон. К примеру, Прикарпатье, где в регионе худшая статистика по коронавирусу. И все это очень усложняет задачу принять одно верное решение".

"О своих предложениях о вариантах доигровки мы еще будем думать. Пока не готовы сказать точно. Но есть исполком и есть регламент".

Вадим Адаменко, Football.ua