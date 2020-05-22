Украина: Первая лига

Владимир Линке предположил, каким образом можно доиграть Первую лигу.

Генеральный директор Металлиста 1925 Владимир Линке рассказал о своем видении решения вопроса о возобновлении Первой лиги и определения клубов, которые по итогам текущего сезона заработают повышение в классе.

"Считаю, нужно начать турнир с нуля с шестью командами, которые этого хотят, и доказать – кто сильнее. Собраться в одном городе для большей безопасности. Также можно с помощью федерации выбрать город, в котором меньше буйствует коронавирус", — заявил Линке в программе Футбол NEWS.

Ранее сообщалось, что сезон в Первой лиге не будет доигран в формате регулярного чемпионата, поскольку восемь клубов на Совете лиг ПФЛ выступили против возобновления турнира, и только шесть — "за". Одна команда "воздержалась", а представители еще одного клуба отсутствовали на собрании.