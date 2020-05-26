Также наставник закарпатского коллектива считает, что Первую лигу нужно завершить сейчас же.
Василий Кобин, фото ФК Минай
26 мая 2020, 06:36
Главный тренер Миная Василий Кобин поделился своим видением относительно возможных вариантов развития ситуации в УПЛ и Первой лиге Украины.
"Нужно завершать Первую лигу, так как есть большие риски для игроков и всех людей, которые имеют отношение к футболу", — заявил специалист в интервью телеканалу Футбол.
"Надо расширять УПЛ, запускать 4 команды из Первой лиги. Призеры напрямую, а 4-е место Первой лиги сыграет стыковой матч с последним в УПЛ. Нужно готовить себя, страну и клубы, чтобы не сорвать старт следующего сезона".
Напомним, ПФЛ предложила клубам четыре варианта завершения сезона, а по информации телеканала Футбол, УПЛ возобновится все же 30 мая.
Ранее Оболонь-Бровар потребовал от ПФЛ доиграть турниры Первой и Второй лиг Украины.