Украина: Первая лига

Организация очертила сценарии развития событий и ждет мнения клубов

На Совете лиг ПФЛ, который состоялся 21 мая на стадионе Оболонь Арена в Киеве, было принято решение не продлевать сезон по регламенту в полном виде.

Организация предложила четыре варианта завершения сезона и чемпионата, а также системы повышения в классе.

Вариант первый: Будет проведен мини-турнир в одной области для лучших шести команд, у которых есть аттестат для УПЛ. Очки, которые команды набрали ранее, не будут учтены. Лучшие три отправятся в УПЛ.

Вариант второй: Рух и Волынь напрямую идут в УПЛ, а среди команд с третьего по шестое места будет проведен мини-турнир в один круг в одной области. Очки, которые команды набрали ранее, не будут учтены. Победитель идет в УПЛ.

Вариант третий: Клубы, у которые претендуют на повышение в классе и имеют аттестат для УПЛ, проведут между собой оставшиеся матчи согласно календарю. Набранные очки прибавятся к уже имеющимся. Лучшие три команды отправятся в УПЛ.

Вариант четвертый (запасной): Три лучшие команды по текущей таблице сразу попадают в УПЛ.

Ранее гендиректор Металлиста 1925 рассказал свое видение того, как нужно завершить сезон.