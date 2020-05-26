Украина: Первая лига

Хавбек харьковского клуба прокомментировал ситуацию во втором дивизионе.

Полузащитник Металлиста 1925 Ярослав Ямполь поделился своим мнением о том, как нужно доиграть чемпионат в Первой лиге.

"Самочувствие нормальное, немного чувствуется усталость, ведь последнюю неделю работали в режиме двухразовых тренировок. В воскресенье еще провели спарринг между собой, готовимся дальше. Конечно, не понятно, будет доигран чемпионат, но готовимся и тренируемся ответственно.

Считаю, что надо все решать по спортивному принципу. Доиграть чемпионат, в каком формате – не нам решать. Хочется доиграть, определить победителя и те три команды, которые выйдут в УПЛ. Я и все остальные футболисты нашей команды хотят доиграть.

Конечно, команды на первых трех местах уже почти вышли, им не интересно играть. Но такие команды, как наша и тот же Ингулец, имеют по несколько пунктов отставания, а впереди еще одиннадцать туров, еще ничего не решено. Борьба должна продолжаться.

Мы тренируемся, готовимся, но не понимаем, что будет дальше. Продлится чемпионат или нет. Это давит психологически. Хочется, чтобы скорее все решили", – рассказал Ямполь в интервью официальному сайту клуба.

На данный момент Металлист 1925 занимает седьмую строчку в турнирной таблице Первой лиги, отставая от лидирующего Руха на 4 очка.