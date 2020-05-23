Украина: Первая лига

Демченко высказал свою позицию относительно оставшейся части сезона.

Главный тренер Металлиста 1925 Андрей Демченко поделился своим мнением о том, как нужно завершить текущий розыгрыш Первой лиги.

"Однозначно, мы хотим этот сезон доиграть и определить победителя на поле. Это будет единственным правильным вариантом развития событий. Делать таблицу итоговой после 19-ти туров из 30-ти – это нонсенс. Я понимаю, что пандемия коронавируса является форс-мажором, но найти консенсус и доиграть чемпионат надо обязательно.

Мы готовы к диалогу с клубами и руководством украинского футбола. Понимаю, что некоторым командам просто не нужно тратить средства и доигрывать сезон, но есть те, кому это необходимо.

Мне кажется, что команды с амбициями должны подтверждать их на футбольном поле. Не важно, как доигрывать чемпионат, но только на поле. Насколько мне известно, только шесть из 16 команд высказались за продолжение борьбы.

Странной для меня кажется позиция, прежде всего, Миная и Волыни. Точнее, я-то понимаю, почему они так проголосовали, но это точно не по-спортивному", – рассказал Демченко в интервью официальному сайту клуба.

Ранее генеральный директор Металлиста 1925 предложил начать Первую лигу с нуля с шестью клубами.

На данный момент харьковский клуб занимает седьмую строчку в турнирной таблице Первой лиги, отставая от лидирующего Руха на 4 очка.