Украина: Первая лига

Олег Мазуренко скоро постарается почерпнуть полезные знания у Луиша Каштру.

Главный тренер Оболонь-Бровар Олег Мазуренко рассказал, что после товарищеского матча с Шахтером (0:4) попросился на стажировку в донецкий клуб.

"Имел наглость напроситься на стажировку. Два года назад я приезжал к мистеру Фонсеке, посмотрел недельный цикл. Мне это интересно", — цитирует Фонсеку сайт телеканалов Футбол 1/2/3.

"Тренер Шахтера пошел на встречу. Сказал: "Без вопросов. После игры с Динамо приезжайте. Поговорим, пообщаемся". Так что большое спасибо".

Будет ли возобновлен сезон в Первой лиге, пока неизвестно, а вот Шахтер свой ближайший официальный матч проведет уже 31 мая против Динамо.