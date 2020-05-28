Олег Мазуренко скоро постарается почерпнуть полезные знания у Луиша Каштру.
Олег Мазуренко, Оболонь-Бровар
28 мая 2020, 16:40
Главный тренер Оболонь-Бровар Олег Мазуренко рассказал, что после товарищеского матча с Шахтером (0:4) попросился на стажировку в донецкий клуб.
"Имел наглость напроситься на стажировку. Два года назад я приезжал к мистеру Фонсеке, посмотрел недельный цикл. Мне это интересно", — цитирует Фонсеку сайт телеканалов Футбол 1/2/3.
"Тренер Шахтера пошел на встречу. Сказал: "Без вопросов. После игры с Динамо приезжайте. Поговорим, пообщаемся". Так что большое спасибо".
Будет ли возобновлен сезон в Первой лиге, пока неизвестно, а вот Шахтер свой ближайший официальный матч проведет уже 31 мая против Динамо.