Украина: Первая лига

Владимир Линке уверен, что сезон в Первой лиге нельзя заканчивать досрочно.

В Первой лиге продолжаются споры по поводу того, нужно ли доигрывать сезон, и если да – то в каком виде.

"Надо обязать играть. Потому что я считаю, например, что вообще вопрос должен был стоять так, что мы должны чемпионат доиграть. В каком виде – давайте решать", — заявил в комментарии Футбол News генеральный директор Металлиста 1925 Владимир Линке.

"Какой приоритет Металлиста 1925? Играть. А как? Мы подчиняемся регламенту, это закон наш футбольный, мы должны его соблюдать. Но я же говорю, если нет – тогда все равно играть. Футболисты семь месяцев не играют, до сентября 10 будет".

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Ранее Владимир Линке предлагал провести мини-турнир в Первой лиге с шестью клубами и обнулением результатов.

Харьковчане после 19 туров Первой лиги занимают седьмое место, отставая на четыре очка от лидирующего Руха.