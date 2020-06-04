Украина: Первая лига

Нападающий Металлиста 1925 ратует за продолжение сезона.

Форвард Металлиста 1925 Сергей Давыдов рассказал, как обстоят дела в команде и чего он ожидает от заседания Совета лиг 5 июня.

"Мы нормально отдохнули два дня после цикла нашего. Готовимся к чемпионату. Надеемся, он возобновится, и мы будем играть", — заявил Давыдов в интервью клубному YouTube-каналу Металлиста 1925.

"На Совете лиг клубы должны проголосовать, чтобы все играли и был спортивный принцип. Чтобы мы на поле выявили победителя, который достоин играть в Премьер-лиге. Будет обидно, если сейчас все остановится. Разрыв небольшой (от лидирующего Руха идущий седьмым Металлист 1925 отстает на 4 очка – прим.). Многие клубы претендуют на повышение в классе".

Разделяет мнение о том, что сезон должен быть доигран и генеральный директор клуба Владимир Линке.