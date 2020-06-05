Украина: Первая лига

Сергей Стороженко выступает за доигрывание Первой лиги в соответствии с регламентом.

Первая лига Украины так и не вернулась после зимнего перерыва и карантина, вызванного пандемией коронавируса, поскольку большинство клубов выступают против возобновления соревнований. Соучредитель Металлиста 1925 Сергей Стороженко заявил о желании продолжить Первую лигу и призвал представителей других команд поддержать эту позицию.

"Наша позиция не меняется. Мы выступаем за доигрывание чемпионата в соответствии с регламентом. Мы анализируем ситуацию и предложили три варианта продолжения чемпионата".

"Если мы посмотрим в устав футбольного клуба, то увидим, что основной целью существования команды является соревновательная деятельность. Если мы не играем — не выполняем свои обязательства перед болельщиками, журналистами, органами власти и т.д. Мы просто остановили свою деятельность".

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"Позиция наша проста: нужно выходить и играть. Через три на четвертый? Будем играть. Через два на третий? Будем играть, потому что игра великая — номер один. Решение от 22 мая должно быть отменено, потому что оно принято с нарушением процедуры".

"Что касается протокола, я хочу сказать, что с завтрашнего дня в религиозных храмах разрешено находится одному человеку на полтора квадратных метра, а в футболе установлено правило — один человек на 10 метров в раздевалке. При этом все лиги сидят и молчат. А почему не сказать, что 10 процентов от общей вместительности стадиона можно заполнять болельщиками?" — приводит слова Стороженко сайт ТК Футбол.

Напомним, что уже сегодня, 5 июня, должно состояться очередное собрание клубов Первой лиги, на котором должно быть принято окончательное решение относительно судьбы сезона в дивизионе.