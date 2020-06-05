Украина: Первая лига

Клубы Первой лиги проголосовали за продолжение сезона-2019/20.

На стадионе Оболонь-Арена состоялся общий съезд представителей клубов Профессиональной футбольной лиги Украины, на котором было принято решение о возобновлении сезона-2019/20 в Первой лиге.

Президент Профессиональной футбольной лиги Украины Сергей Макаров заявил, что команда, которая по каким-либо причинам не сможет принять участие в матче, после двух неявок не сможет продолжить чемпионат, однако не будет исключена из чемпионата.

"Первая лига играет по регламенту. После двух неявок команда остается в турнирной таблице и среди членов ПФЛ, однако дальше уже играть не может. Последние два места играют с третьими местами Второй лиги по правилам плей-офф. Первая лига расширяется до 18-ти команд", — заявил Макаров на общем заседании клубов ПФЛ.

Напомним, что заседание клубов ПФЛ посетили представители десяти команд Первой лиги, шесть из которых выступили за продолжение сезона. Окончательно решение будет принято исполнительным комитетом Украинской ассоциации футбола.