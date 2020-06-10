Украина: Первая лига

Владелец петровского клуба обратился к другим участникам Первой лиги.

Президент Ингульца Александр Поворознюк выразил готовность профинансировать ПЦР-тестирование клубов Первой лиги, если у них нет на это возможности.

"Минай, Волынь, Горняк-Спорт, Авангард, Балканы, Кремень, Металлург, Николаев, Черноморец пусть обращаются за помощью. Сегодня тот день, когда нуждающимся подаю", — цитирует владельца официальный сайт клуба.

В четверг, 11 июня, в Киеве на НСК Олимпийском должен состоятся Исполком ПФЛ с участием представителей УАФ, на котором будет решена окончательная судьба завершения сезона в Первой лиге.

Ранее президент Ингульца заявил, что если сезон в Первой лиге не будет продолжен, наружу всплывут "подводные камни".