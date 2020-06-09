Украина: Первая лига

Президент Ингульца Александр Поворознюк прокомментировал ситуацию в Первой Лиге.

Александр Поворознюк пригрозил громким скандалом, если первенство Первой лиги будет завершено не по спортивному принципу.

"Мы за то, чтобы доиграть чемпионат и по спортивному принципу доказать, кто чего достоин, – цитирует президента Ингульца официальный сайт телеканала Футбол. – Подводных течений очень много, но я не хотел бы пока обо всем этом говорить".

"Мы будем бороться до конца, пойдем в Лозанну и кругом — это факт. А уже потом люди узнают все: видеозаписи, аудиозаписи, все моменты переговорного процесса — все пойдет на публику, в Интернет".

На момент приостановки первенства Первой лиги Ингулец набрал 37 очков и делит 3-6 места с Минаем, Оболонь-Бровар и Агробизнесом, отставая от лидирующего Руха на 2 очка.

Ранее сообщалось, что Рух намерен жаловаться на высказывания Поворознюка.