Украина: Первая лига

Полузащитник Ингульца категорически уверен, что сезон в Первой лиге следует доиграть.

В Украине продолжаются дискуссии по поводу того, нужно ли доигрывать сезон в Первой лиге. Хавбек Ингульца Младен Бартулович уверен: нужно!

"Не удивлю, если скажу, что первая семерка команд имеет одинаковые шансы на выход в УПЛ. Даже Агробизнес с Металлистом 1925 ничем не уступают сегодняшним лидерам, хотя и находятся на шестом и седьмом местах", — цитирует Бартуловича официальный сайт ПФЛ.

"Плотность таблицы вместо меня говорит о том, что семь клубов в Первой лиге равны. А завершить чемпионат, так как сейчас некоторые хотят это сделать – это произвол!".

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"Сейчас все уже начинают играть! Даже дети начинают тренировки, а в соревнованиях ПФЛ отказываются… Я понимаю, некоторые руководители хотят сэкономить, но футболисты должны играть! Я уверен, что если сейчас спросить футболистов клубов, которые проголосовали за прекращение чемпионата – все игроки скажут, что хотят продолжать. Эта ситуация абсолютно не украшает украинский футбол".

Сегодня, 11 июня, клубы ПФЛ проводят очередную встречу, чтобы принять решение, будет ли доигран сезон.