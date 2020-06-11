Организаторы в очередной раз изменили свое решение, предпочтя обойтись без объективного освещения ситуации.
Football.ua
11 июня 2020, 15:08
Изначально Профессиональная футбольная лига планировала провести Внеочередную конференцию без представителей СМИ. Однако после того, как история получила огласку, решение изменили: было анонсировано, что заседание будет открытым, и его смогут посетить журналисты.
Сегодня мнение снова изменилось: журналистов попросту не пустили на заседание, оставив под дверью.
На вопрос гендиректора Оболони Александра Резниченко: "Почему все-таки не пустили журналистов? Почему мы от них прячемся?" глава ПФЛ Сергей Макаров ответил, что сегодня большое количество заболевших коронавирусом.
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Напомним, 7 июня во Львове, где законом не разрешено проводить собрания более 10 человек, прошел конгресс УАФ с примерно 200 участниками.