Украина: Первая лига

Организаторы в очередной раз изменили свое решение, предпочтя обойтись без объективного освещения ситуации.

Изначально Профессиональная футбольная лига планировала провести Внеочередную конференцию без представителей СМИ. Однако после того, как история получила огласку, решение изменили: было анонсировано, что заседание будет открытым, и его смогут посетить журналисты.

Сегодня мнение снова изменилось: журналистов попросту не пустили на заседание, оставив под дверью.

На вопрос гендиректора Оболони Александра Резниченко: "Почему все-таки не пустили журналистов? Почему мы от них прячемся?" глава ПФЛ Сергей Макаров ответил, что сегодня большое количество заболевших коронавирусом.

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Напомним, 7 июня во Львове, где законом не разрешено проводить собрания более 10 человек, прошел конгресс УАФ с примерно 200 участниками.