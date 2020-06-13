Хавбек харьковчан прокомментировал решение продолжить чемпионат в Первой лиге.
Михаил Шершень, Металлист 1925
13 июня 2020, 11:40
Чемпионат Украины в Первой лиге все-таки будет доигран. В Металлисте 1925, который борется за выход в УПЛ, очень рады этому решению, уверяет полузащитник команды Михаил Шершень.
"Безусловно, мы обрадовались. Сидели на теории все, мониторили. Хоть и была теория, но мы ждали все голосования. Верили в то, что будет позитивный исход, что мы продолжим все-таки играть, несмотря на то, что прошло столько времени и было много негативных моментов. Все равно, все верили, что футбол будет в Харькове, в Первой лиге и во всей Украине", — заявил Михаил Шершень Футбол News.
"Физически все хорошо. Нас подготовили тренера, проделали хорошую работу. Думаю, мы в хорошем физическом состоянии".
Рестарт Первой лиги запланирован на 23-е июня. Металлист 1925 занимает седьмое место в Первой лиге, отставая на два очка от третьего и на четыре – от первого места.