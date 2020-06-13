Украина: Первая лига

Хавбек харьковчан прокомментировал решение продолжить чемпионат в Первой лиге.

Чемпионат Украины в Первой лиге все-таки будет доигран. В Металлисте 1925, который борется за выход в УПЛ, очень рады этому решению, уверяет полузащитник команды Михаил Шершень.

"Безусловно, мы обрадовались. Сидели на теории все, мониторили. Хоть и была теория, но мы ждали все голосования. Верили в то, что будет позитивный исход, что мы продолжим все-таки играть, несмотря на то, что прошло столько времени и было много негативных моментов. Все равно, все верили, что футбол будет в Харькове, в Первой лиге и во всей Украине", — заявил Михаил Шершень Футбол News.

"Физически все хорошо. Нас подготовили тренера, проделали хорошую работу. Думаю, мы в хорошем физическом состоянии".

Рестарт Первой лиги запланирован на 23-е июня. Металлист 1925 занимает седьмое место в Первой лиге, отставая на два очка от третьего и на четыре – от первого места.