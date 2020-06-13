Украина: Первая лига

Полузащитник харьковского клуба прокомментировал решение доиграть сезон в Первой лиге.

Чемпионат Украины в Первой лиге все-таки будет доигран. Таким образом, занимающий седьмое место Металлист 1925 продолжит бороться за выход в Премьер-лигу. Хавбек команды Сергей Ченбай уверяет, что среди харьковчан все этому очень рады.

"Мы это решение ждали уже месяц. Месяц тренировались, готовились к возобновлению чемпионата. Узнали, что будем играть и только довольны этому. Другого решения мы не ожидали, честно", — заявил Ченбай Футбол News.

"Футболистам важно играть. Это же наш хлеб, наш труд. Мы таким образом зарабатываем, получаем деньги. Уже сколько, наверное, больше полугода мы без официальных матчей. Поэтому с нетерпением ждем возобновления".

Металлист 1925 после 19 сыгранных матчей отстает на два очка от третьего места и на четыре – от первого. Сезон в Первой лиге должен возобновиться 23 июня.