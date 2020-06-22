Сергей Макаров поведал о ситуации внутри турнира.
Сергей Макаров, фото ПФЛ
22 июня 2020, 18:55
Президент ПФЛ Сергей Макаров поведал о ситуации с зараженными на коронавирус игроками в турнире и судьбе грядущих встреч.
"Ситуация в какой-то степени ожидаемая, потому что именно для этого и проходят ПЦР-тестирование. В Балканах – один человек заражен, в Рухе – три. Завтра и Балканы, и Рух пройдут еще одно ПЦР-тестирование".
"Пока что предварительный план следующий: матч Балканы – Черкащина смещается на один день. Там футболист с положительным результатом изолирован. Матч смещаем на 25-е июня. Матч Рух – Агробизнес перенесен предварительно на седьмое июля. Пока чемпионату ничего не угрожает", — сказал Макаров в эфире Футбол News.
Ранее Рух официально заявил о четырех случаях заболевания коронавирусом в команде.