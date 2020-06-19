По результатам проведенного ПЦР-тестирование у двух защитников, полузащитника и одного работника Руха обнаружили COVID-19, сообщил официальный сайт клуб.

Еще несколько футболистов "желто-черных"  находятся под подозрением. 

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ФК Рух уже проинформировал о случившемся Украинскую ассоциацию футбола, а также Профессиональную футбольную лигу. Клуб попросил перенести матч 20-го тура Первой лиги против Агробизнеса на поздний рок.

Сейчас команда находится на самоизоляции. В ближайшее время футболисты, тренерский штаб, персонал клуба пройдут повторное ПЦР-тестирование на наличие COVID-19.