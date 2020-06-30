Украина: Первая лига

Полузащитник подписал соглашение с ивано-франковской командой.

Прикарпатье подписало контракт с 26-летним Иваном Сондеем, сообщает официальный сайт клуба.

Соглашение с полузащитником рассчитано на один год, а выступать он будет под 21 номером.

Сондей известен своими выступлениями за Нафтовик-Укрнафту, Олимпик и Николаев, который он покинул в феврале этого года.

Напомним, что ранее Прикарпатье потеряло одного из лидеров, Богдана Оринчака, который ушел в Рух.