Полузащитник подписал соглашение с ивано-франковской командой.
Иван Сондей, фото Прикарпатье
30 июня 2020, 16:27
Прикарпатье подписало контракт с 26-летним Иваном Сондеем, сообщает официальный сайт клуба.
Соглашение с полузащитником рассчитано на один год, а выступать он будет под 21 номером.
Сондей известен своими выступлениями за Нафтовик-Укрнафту, Олимпик и Николаев, который он покинул в феврале этого года.
Напомним, что ранее Прикарпатье потеряло одного из лидеров, Богдана Оринчака, который ушел в Рух.